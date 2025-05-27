خبر في الجول – الزمالك يقترب من تعيين جون إدوارد في الإدارة الرياضية

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 15:40

كتب : عمرو نبيل

جون إدوارد

اقترب نادي الزمالك من تعيين جون إدوارد المشرف العام بفاركو في الإدارة الرياضية للقلعة البيضاء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاستقرار النهائي على هوية منصب إدوارد سيكون عقب مباراة الفريق ضد فاركو.

والأقرب لإدوارد هو توليه منصب المدير الرياضي للنادي.

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وكشف حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك في وقت سابق عن هدف اللجنة بتأسيس هيكلة إدارة رياضية في النادي.

وقال إمام لقناة ناديه: "نحتاج في الزمالك إلى شيء مختلف الفترة المقبلة لذلك نحتاج لمدير رياضي ينظم العمل ويكون هناك مدير تعاقدات وتغيير الأفكار للبناء من أجل الموسم المقبل".

وشدد "رؤيتنا كلجنة تخطيط تواجد نظام في النادي وألا يكون الأمر متعلق بأشخاص فعندما يرحل من يدير، يتم بدء كل شيء من البداية".

وأوضح حازم "هدفنا تأسيس هيكلة إدارة رياضية لشراء وبيع اللاعبين بناء على رؤية فنية ثم رحيل لجنة التخطيط أو التواجد كمجرد رأي استشاري فقط".

ويختتم الزمالك مبارياته في الدوري بمواجهة فاركو يوم 31 مايو الجاري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة.

وضمن الأبيض التأهل إلى بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

بينما يلعب أمام بيراميدز يوم 5 يونيو على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر.

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