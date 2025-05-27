ذا أثليتك: بيتيس يرغب في استمرار أنتوني.. وخيار الشراء النهائي مطروح

كشف موقع ذا أثليتك عن رغبة ريال بيتيس الإسباني في الاحتفاظ بالبرازيلي أنتوني المعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضح الموقع إلى أن ريال بيتيس يرغب في تمديد إعارة اللاعب للبقاء مع الفريق الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن خيار التفاوض مع مانشستر يونايتد لشراء اللاعب بشكل نهائي مطروح، وستتكلف الصفقة 38 مليون يورو على الأقل.

وتابع الموقع: "رغم أن أنتوني كان لاعبًا منبوذًا في مانشستر يونايتد بعدما انضم من أياكس الهولندي مقابل 95 مليون يورو، لكنه منذ انضمامه إلى ريال بيتيس أصبح من أفضل اللاعبين في إسبانيا".

وانضم أنتوني لقائمة منتخب البرازيل التي كشف عنها كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد للسيليساو.

أنتوني صاحب الـ25 عاما لعب مع مانشستر يونايتد خلال النصف الأول من الموسم 14 مباراة، سجل خلالهم هدفا واحدا.

ومنذ انضمامه إلى ريال بيتيس في يناير لعب 17 مباراة في الدوري سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 2، و8 مباريات في دوري المؤتمر سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3.

ونجح أنتوني في قيادة ريال بيتيس لنهائي دوري المؤتمر ومواجهة تشيلسي مساء الأربعاء في المباراة النهائية.