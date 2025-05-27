مصدر مقرب من ربيعة لـ في الجول: اللاعب مندهش من تصريحات الأهلي ضده

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 14:53

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي

وصلت علاقة النادي الأهلي ولاعبه رامي ربيعة إلى طريق مسدود خلال المفاوضات لتجديد عقده.

وينتهي تعاقد ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "ربيعة مندهش من تصريحات الأهلي ضده، هو لم يبلغ بأي شيء حتى الآن من قبل الأهلي".

وأتم "ربيعة سيؤاز الفريق في مباراة فاركو بعد غيابه للإصابة".

وكان مصدر من الأهلي قد صرح لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الأهلي رفض طلبات رامي ربيعة المالية المقدرة بـ85 مليون جنيه في موسمين و10% نسبة لشقيقه".

وأنهى حديثه "اللاعب أصبح خارج الأهلي بشكل نهائي".

وقال سامر سلامة وكيل ربيعة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "الأهلي يبقى الأولوية بالنسبة لرامي ربيعة لكن المفاوضات متوقفة بين الطرفين منذ 3 أسابيع وقت تسريب طلباته المادية للإعلام".

وأضاف "غياب اللاعب المباريات الأخيرة كان للإصابة وليس تمردا كما قيل".

وكشف "ربيعة يملك عروضا خارجية من الدوري السعودي، منها فريق صاعد حديثا للدوري السعودي".

وأتم تصريحاته "الدوري السعودي سيكون هو الأولوية لنا إذا كان القرار هو الخروج من مصر".

ويتبقى للأهلي مباراة وحيدة في الموسم بمواجهة فاركو مساء الأربعاء في ختام الدوري المصري.

ويحتاج الأهلي للتعادل مع فاركو لحسم لقب الدوري لصالحه بعد منافسة مع بيراميدز.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لتجديد تعاقد ربيعة قبل فترة لكنها لم تكتمل بين الطرفين.

وفي حال رحيله سيكون ربيعة البالغ من العمر 32 عاما ثاني الراحلين من قائمة الأهلي الحالية بشكل مجاني قبل كأس العالم للأندية بعد أكرم توفيق الذي اتفق على الانتقال لنادي الشمال القطري.

رامي ربيعة
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