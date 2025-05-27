"خيبة أمل كبيرة".. تقرير إسباني يكشف سبب رحيل راؤول عن ريال مدريد كاستيا

كشف موقع فوتبول إسبانيا عن سبب طلب راؤول جونزاليس الرحيل عن تدريب ريال مدريد كاستيا.

وأشار التقرير إلى أن رحيل راؤول جاء بعد يوم واحد من الإعلان رسميا عن تعيين تشابي ألونسو مديرا فنيا للفريق الأول.

وأوضح "جاءت خيبة الأمل الكبيرة لراؤول يوم الاثنين، عندما عُرض على تشابي ألونسو، الذي درب أيضًا فرق الشباب في ريال مدريد، المنصب الذي كان يطمح إليه."

وقاد ألونسو فريق الشباب في ريال مدريد موسم 2018 - 2019، قبل الانتقال لتدريب رديف ريال سوسيداد، ومنه إلى باير ليفركوزن، قبل العودة إلى الفريق الأول لريال مدريد.

وأكمل التقرير "تم استبعاد راؤول للمرة الثالثة، ويبدو أنه يشعر أن مسيرته مع النادي قد انتهت."

وأتم "لا يزال راؤول مرتبطًا بشكل كبير بأندية في ألمانيا، وخاصة ناديه السابق شالكه، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيغادر إسبانيا للمرة الثانية في مسيرته."

وفي مسيرته كلاعب، انضم راؤول لفريق الشباب في ريال مدريد عام 1993، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بعدها بعام واحد ليشارك مع الفريق الأول طوال 16 عاما، قبل الانضمام إلى شالكه لمدة موسمين.

وقدم راؤول في بيان وداعه الشكر للنادي وموظفيه مشيرا إلى مرحلة جديدة في حياته كمدرب: "في يوم من الأيام سأعود إلى المكان الذي سيكون دائما منزلي".

وجاء في بيان راؤول: "أبلغت ريال مدريد قراري بإنهاء فترتي في خدمة النادي، لقد قضيت سبع مواسم استمتعت خلالها بشغفي الكبير بكرة القدم الذي أحمله منذ الطفولة، أنا متأكد من أن هذه السنوات ساهمت في نموي كمحترف وكإنسان."

وجاء في البيان: "أشكر نادي حياتي على الفرصة التي منحني إياها طوال هذه السنوات، وأود أن أعبر عن امتناني لجميع العاملين في هذا النادي ولكل من يشكل جزءًا من ريال مدريد، لأنهم جميعًا قدموا لي دعمهم ومحبتهم، وساعدوني في أداء واحدة من أجمل المهام في هذه الرياضة، سأستمتع بفخر بنجاحات كل لاعب من اللاعبين الذين دربتهم، وجميعهم يحملون محبتي وامتناني لكل ما قدموه".

وأتم "الآن، تبدأ مرحلة جديدة في حياتي كمدرب خارج هذا النادي، مع اقتناعي بأنني سأعود يومًا ما إلى ما كان دائمًا بيتي."

وتولى راؤول جونزاليس فريق تحت 16 عاما في موسم 2018 - 2019، ثم تولي فريق تحت 19 عاما في العام التالي، ونجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب.

وتولى بعدها فريق ريال مدريد كاستيا الذي ينشط في الدرجة الثالثة، وقاده في 209 مباراة، ولكنه لم يتمكن من الصعود للدرجة الثانية.

ووقع ألونسو على عقد لمدة 3 مواسم مع ريال مدريد حتى 2028، خلفا لكارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب منتخب البرازيل.

وسيبدأ ألونسو عمله كمدرب لريال مدريد بدية من يوم 1 يونيو وسيقود الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية.

وكان ألونسو قد رحل عن تدريب باير ليفركوزن بنهاية الموسم المنقضي في ألمانيا.

ونجح ليفركوزن تحت قيادة ألونسو في التتويج بلقب الدوري الألماني لأول مرة ودون هزيمة، لتعد أول مرة ينهي فيها أحد الفرق الدوري الألماني بشكله واسمه الحديث دون هزيمة.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر أن ينطلق يوم 14 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.

وسبق لألونسو اللعب بقميص ريال مدريد كلاعب لمدة 5 سنوات من 2009 حتى 2014.