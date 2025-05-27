ريليفو: محامو دي بروين إلى نابولي لإتمام التعاقد

يصل محامو كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي إلى نابولي لإتمام التعاقد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد دي بروين بنهاية الموسم الجاري ولن يلعب رفقة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وبحسب موقع ريليفو، فإن من المقرر أن يصل محامو دي بروين إلى نابولي لوضع اللمسات الأخيرة للانضمام إلى نابولي بعقد لمدة 3 مواسم.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن اللاعب البلجيكي سيحصل على 27 مليون يورو على مدار الـ3 سنوات شاملة مكافأة التوقيع.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي من الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

وحقق دي بروين مع مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتان)، كأس الرابطة (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، درع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات).

وقال دي لاورنتيس لقناة راي سبورت في وقت سابق: "أعتقد حقا أن كيفن دي بروين سينضم إلينا".

وأضاف "قيل لي إنه اشترى منزلا جميلا هنا، تحدثت معه ومع زوجته وأطفاله هذا الصباح وكان رائعا".

وأنهى حديثه قائلا: "انتهت الصفقة؟ يجب أن نكون حذرين حتى توقيع العقود".

وعلى الجانب الآخر تحدث جيوفاني مانا المدير الرياضي لنابولي بشأن اللاعب البلجيكي.

وقال مانا سابقا لكالتشيو ميركاتو: "عملنا على صفقة كيفن دي بروين لعدة أشهر، نحن الآن على وشط رؤية خط النهاية".