إقالة مدرب فيردر بريمن

أعلن نادي فيردر بريمن يوم الثلاثاء، انفصاله عن مدربه أولي فيرنر بعد رفضه توقيع عقد جديد مع الفريق.

عقد فيرنر كان ينتهي في صيف 2026.

لكن النادي قرر فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وقال كليمنس فريتز المدير الرياضي لبريمن عبر موقع ناديه: "نأسف بشدة للانفصال عن أولي فيرنر، لأننا كنا نتوقع يمتد التعاون بيننا لفترة أطول".

وأضاف "نظراً لأننا نريد توضيح ستقبل المدير الفني للفريق مبكرا، فقد قررنا الاستغناء عن فيرنر".

واحتل بريمن المركز الثامن في جدول الدوري الألماني بالموسم المنصرم.

وأصبح بريمن ثالث فريق في الدوري الألماني بلا مدرب.

بعد أوجسبورج ولايبزيج، وكولن الصاعد حديثا للدوري الألماني الممتاز.