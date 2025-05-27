إقالة مدرب فيردر بريمن
الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 14:22
كتب : FilGoal
أعلن نادي فيردر بريمن يوم الثلاثاء، انفصاله عن مدربه أولي فيرنر بعد رفضه توقيع عقد جديد مع الفريق.
عقد فيرنر كان ينتهي في صيف 2026.
لكن النادي قرر فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.
وقال كليمنس فريتز المدير الرياضي لبريمن عبر موقع ناديه: "نأسف بشدة للانفصال عن أولي فيرنر، لأننا كنا نتوقع يمتد التعاون بيننا لفترة أطول".
وأضاف "نظراً لأننا نريد توضيح ستقبل المدير الفني للفريق مبكرا، فقد قررنا الاستغناء عن فيرنر".
واحتل بريمن المركز الثامن في جدول الدوري الألماني بالموسم المنصرم.
وأصبح بريمن ثالث فريق في الدوري الألماني بلا مدرب.
بعد أوجسبورج ولايبزيج، وكولن الصاعد حديثا للدوري الألماني الممتاز.
نرشح لكم
ليفربول: نقدم التعازي للمتضررين من الحادث المروع.. وندعم تحقيقات السلطات ذا أثليتك: بيتيس يرغب في استمرار أنتوني.. وخيار الشراء النهائي مطروح "خيبة أمل كبيرة".. تقرير إسباني يكشف سبب رحيل راؤول عن ريال مدريد كاستيا ريليفو: محامو دي بروين إلى نابولي لإتمام التعاقد ريال مدريد يعلن رحيل راؤول عن تدريب فريق الشباب لمواجهة إغراءات الهلال.. تقرير يكشف عرض إنتر لتجديد عقد إنزاجي تقرير: ريال مدريد يقرر تفعيل بند إعادة شراء باز تقرير: نابولي يتفاوض مع أليجري لخلافة كونتي