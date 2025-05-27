ريال مدريد يعلن رحيل راؤول عن تدريب فريق الشباب

أعلن نادي ريال مدريد رحيل راؤول جونزاليس المدير الفني لفريق الشباب "ريال مدريد كاستيا".

وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي اليوم الثلاثاء: "راؤول أبلغ النادي بقراره إنهاء فترة عمله كمدرب لفريق الشباب".

وأكمل بيان ريال مدريد: "لقد كان مصدر فخر لنادي ريال مدريد أن يكون لدينا أحد أعظم الأساطير في تاريخنا وفي كرة القدم العالمية كمدرب لنا ومدرب لفريق الشباب".

وتابع "سيظل راؤول دائمًا في قلوب جميع مشجعي ريال مدريد، وريال مدريد سيكون دائمًا منزله."

وأتم "يتمنى ريال مدريد لراؤول وعائلته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته."

وتولى راؤول جونزاليس فريق تحت 16 عاما في موسم 2018 - 2019، ثم تولي فريق تحت 19 عاما في العام التالي، ونجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا للشباب.

وتولى بعدها فريق ريال مدريد كاستيا الذي ينشط في الدرجة الثالثة، وقاده في 209 مباراة، ولكنه لم يتمكن من الصعود للدرجة الثانية.

وأشار موقع فوتبول إسبانيا، إن ألفارو أربيلوا، سيخلف راؤول مدربا مع عودة خوليو بابتيستا أيضًا إلى النادي لتدريب فرق الشباب.

راؤول نجح خلال مسيرته كلاعب مع ريال مدريد في التتويج بـ3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب للدوري الإسباني، وبطولة للسوبر الأوروبي، و4 ألقاب للسوبر الإسباني، وبطولتين انتركونتيننتال.

كما فاز راؤول بجائزة لاعب العام في إسبانيا 5 مرات، وهداف الدوري الإسباني مرتين.