قائمة المغرب – غياب الشيبي وتواجده في نهائي الكأس ضد الزمالك

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 14:11

كتب : FilGoal

محمد الشيبي - بيراميدز

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب القائمة المستدعاه للتوقف الدولي المقبل.

وغاب محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز وبالتالي سيكون متاحا لكرونوسلاف يورتشيتش مدرب الفريق بشكل طبيعي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

ولم يتواجد أي لاعب من الدوري المصري في القائمة.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو – منير الكجوي – المهدي بن عبيد

خط الدفاع: أشرف حكيمي – عمر الهلالي – عبد الكبير أبقار – عبد الحق عسال – جواد الياميق – أسامة العزوزي – آدم ماسينا – زكريا الواحدي – يوسف بلعمري

خط الوسط: سفيان أمرابط – أسامة ترجلين – عز الدين أوناحي – أمير ريتشاردسون – إسماعيل صيباري – بلال الخنوس

خط الهجوم: براهيم دياز – إلياس بن صغير – سفيان رحيمي – مروان سنادي – أيوب الكعبي – يوسف النصيري – حمزة إكمان – أسامة صحراوي – عبد الصمد الزلزولي

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منافسه تونس يوم 6 يونيو المقبل، وأيضا بنين يوم 9 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس مصر يوم 5 يونيو المقبل.

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