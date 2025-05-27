مصدر من بيراميدز لـ في الجول: مصطفى فتحي جاهز للمشاركة أمام صنداونز

أوضح مصدر من نادي بيراميدز أن مصطفى فتحي جناح الفريق تعافى من الإصابة التي تعرض لها وأدت إلى غيابه عن ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل بيراميدز ذهابا أمام ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي على ملعب الأخير بهدف لكل فريق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـFilGoal.com: "مصطفى فتحي تعافى من الإصابة بتمزق في العضلة الأمامية وبات جاهزًا للمشاركة في مباراة الإياب أمام صنداونز".

وأكمل المصدر: "بعد تعافي مصطفى فتحي، بات جميع اللاعبين جاهزون لخوض مباراة الإياب".

ويستضيف بيراميدز منافسه صنداونز الثامنة مساء الأحد المقبل 1 يونيو، على استاد الدفاع الجوي في إياب نهائي دوري الأبطال.

ويلعب بيراميدز نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وسبق لصنداونز التتويج باللقب مرة واحدة في تاريخه كانت بعام 2016 على حساب الزمالك.

ويلتقي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء الأربعاء، في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 53 نقطة.

كما تنتظر بيراميدز مواجهة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الخامس من يونيو المقبل.