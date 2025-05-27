سكاي: مانشستر سيتي يستهدف ضم أفضل لاعب في الدوري البلجيكي

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 13:41

كتب : FilGoal

ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي مانشستر سيتي يستهدف ضم أردون جاشاري لاعب وسط كلوب بروج خلال فترة الانتقالات الصيفية.

البالغ من العمر 22 عاما توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في الدوري البلجيكي.

وأوضح التقرير أن سيتي يضع جاشاري ضمن قائمة اللاعبين المطلوب ضمهم هذا الصيف.

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ولفت التقرير إلى أن اللاعب السويسري على رادار بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن أيضا.

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وأكدت جريدة أس اهتمام سيتي بضم اللاعب الشاب.

ويمتد عقد اللاعب مع فريقه البلجيكي حتى صيف 2029.

وتبلغ قيمته السوقية نحو 35 مليون يورو.

أردون جاشاري كلوب بروج مانشستر سيتي
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