جوميز يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي معه وموقفه من الاستمرار مع الفتح

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 13:21

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز - الفتح السعودي

أوضح جوزيه جوميز المدير الفني لـ الفتح السعودي حقيقة مفاوضات الأهلي معه قبل تعيين الإسباني خوسيه ريفيرو.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات للصحفيين: "شائعات كثيرة تلاحقني مثل تدريب الأهلي، لكنني لست مجبرا على الرد على كل التكهنات، أؤكد أنني سأستمر مع الفتح في الموسم المقبل".

وأضاف "مستمر في تدريب الفتح، لكن أحتاج إلى الراحة قبل الاستعداد للموسم المقبل".

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وأنهى حديثه قائلا: "تغيير المدربين في السعودية بكثرة أمر سلبي، النجاح يحتاج إلى العمل وتنظيم واضح منذ بداية الموسم".

وفاز الفتح على منافسه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

ونجح مدرب الزمالك السابق في قيادة الفتح للبقاء في الدوري السعودي بعدما استلمه متذيلا لجدول الترتيب.

واحتل الفتح المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة.

ولن يلعب النصر الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لاحتلاله المركز الثالث.

جوزيه جوميز الفتح الدوري السعودي
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