لمواجهة إغراءات الهلال.. تقرير يكشف عرض إنتر لتجديد عقد إنزاجي

قدم إنتر عرضا إلى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر لتجديد عقده.

وبحسب التقارير الصحفية فإن المدرب الإيطالي تلقى عرضا من الهلال السعودي لتدريبه بداية من كأس العالم للأندية 2025.

وبحسب لا جازيتا ديلو سبورت، فإن عرض إنتر لتجديد عقد إنزاجي حتى 2027 مع إمكانية التمديد إلى 2028 مقابل 7-8 ملايين يورو بالإضافة إلى مكافآت على تحقيق البطولات.

وأفادت الصحيفة أنه سيتم تخصيص 40 مليون يورو للتعاقد مع مهاجم في الصيف.

وكان جيوزيبي ماروتا رئيس إنتر عبر عن تمسكه ببقاء المدرب الإيطالي.

وقال ماروتا في وقت سابق لشبكة سكاي سبورت: " إنزاجي يريد بعض الأمور من النادي، نحن مستعدون لتلبية طلباته كما فعلنا دائما".

وأتم "بالنسبة لي فإن وقته لم ينته بعد معنا، هناك انسجام بيننا، متفائل وآمل استمراره هنا".

بينما تحدث إنزاجي خلال مؤتمر صحفي الاثنين الماضي: " النادي يعرفني جيدا، لدي العديد من العروض من إيطاليا ومن السعودية، التفكير في ذلك الآن ضرب من الجنون، علاقتي رائعة مع الإدارة، وسعيد للغاية هنا".

أضاف "سنتحدث بعد نهائي دوري أبطال أوروبا كالعادة، هدفنا هو مصلحة إنتر وإذا توافرت الظروف فسنمضي قدما معا".

وأتم "تركيزنا على مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي تعتبر أهم مني ومن ماروتا وأوزيليو".

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه باريس سان جيرمان في المباراة التي ستجمعهما في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية أفادت في وقت سابق أن إنزاجي وافق على تدريب الهلال.

ويرتبط إنزاجي مع إنتر بعقد حتى صيف 2026.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن إنزاجي رفض المقترح في البداية، لكن إدارة الهلال لم تتوقف عند ذلك، وعادت بعرض خرافي وصل إلى 50 مليون يورو شاملة الراتب والمكافآت على مدار عامين.