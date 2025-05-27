جدو: لم نكن لنطلب تأجيل مباراة سيراميكا في تلك الحالة.. وهذا موقف مصطفى فتحي

هاجم محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز، رابطة الأندية المصرية المحترفة بعد رفضها طلب الفريق بتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري.

ويلتقي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساء الأربعاء، نفس توقيت مواجهة الأهلي أمام فاركو ضمن الجولة ذاتها.

وأوضح جدو في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "طلبنا تأجيل مباراتنا أمام سيراميكا كليوباترا لأننا سنخوض نهائي إفريقيا بعدها بـ3 أيام، وسنخوض 3 مباريات حاسمة في دوري الأبطال أمام صنداونز والدوري أمام سيراميكا ونهائي الكأس أمام الزمالك في أسبوع واحد".

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 55 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 53 نقطة.

وأكمل جدو "لم نكن لنطلب تأجيل مباراتنا أمام سيراميكا إذا كانت مواجهتنا في دوري الأبطال في ربع النهائي، كنا نتمنى أن يكون موقف الرابطة أفضل من ذلك، ونلقى دعم منها، لأن بطولة إفريقيا من المهم أن تكون في مصر، ولكننا سنوفق أنفسنا حسب الوضع الحالي".

وألقى مدرب بيراميدز باللوم على الرابطة بالتخبط في قرارتها هذا الموسم: "رابطة الأندية تسببت في أزمة خصم النقاط من الأهلي، بداية من نظام الدوري الغريب، وإقامة القرعة فجرًا، وعدم وجود وقت كاف لاستدعاء حكم أجنبي وفقا للائحة، ثم قرار الرابطة بخصم 6 نقاط من الأهلي والتراجع بخصم 3 نقاط فقط وتحصين قرارتها، كل ماحدث حتى الوصول إلى المحكمة الرياضية تسببت فيه الرابطة، وبعد كل ذلك ترفض طلبنا بتأجيل مباراة".

وعن إمكانية لحاق مصطفى فتحي جناح الفريق بمباراة العودة أمام صنداونز، رد "مصطفى فتحي يعاني من تمزق في العضلة الأمامية ولم يشارك في المران الجماعي بعد، ومن الصعب لحاقه بمباراة سيراميكا، وأتمنى لحاقه بمباراة إياب النهائي أمام صنداونز".

وأتم حديثه عن مواجهة صنداونز: "نواجه فريق كبير ولديه خبرة كبيرة في تلك المباريات، ويجيد اللعب خارج أرضه، ولكننا لم نلعب بأسلوب دفاعي في الذهاب، أسلوب الفريق مع كرونوسلاف يورشيتش من بداية الموسم هو اللعب بشكل هجومي ونفرض أسلوبنا على المنافس سواء داخل أو خارج الملعب".

ويلتقي بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة بالدوري، ثم مواجهة ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في إياب المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا يوم الأحد الأول من يونيو، قبل مواجهة الزمالك في الخامس من يونيو في نهائي كأس مصر.