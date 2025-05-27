بيولي: الظروف لم تخدمني مع النصر

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 12:44

كتب : FilGoal

النصر

يرى ستيفانو بيولي مدرب النصر أن ناديه يحتاج تنظيما إداريا جديدا، مشيرا إلى أن الظروف لم تخدمه خلال الموسم.

واختتم النصر موسم الدوري السعودي بالخسارة أمام الفتح وفقدان فرصة التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال بيولي في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "نسبة نجاح عملي هذا الموسم؟ قليلة جدا وكان طموحنا تحقيق البطولات الكبرى".

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وأضاف "حضرت من أجل تحسين الجودة لكن الظروف لم تخدمنا في استمرار النتائج الإيجابية".

وأكمل "النتائج السلبية توجه دائمًا إلى المدرب، لكن لابد أن يكون هناك تنظيم إداري جديد وذلك قد يتحقق في المستقبل".

واستمر مدرب ميلان السابق "أنا مختص في الجوانب الفنية فقط وليس لي دور داخل الإدارة".

وكشف "كنت أهدف إلى إنهاء الموسم بشكل جيد لكن النتيجة سلبية وليست مرضية".

وحول ما ينقص النصر، أجاب "لابد أن يكون النصر أفضل لأنه فريق كبير، والذي ينقصه الاستمرارية في النتائج الإيجابية".

النصر ستيفانو بيولي
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