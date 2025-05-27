بوجلبان: المصري كان يُعِد مفاجأة للموسم المقبل.. والفرق المصرية تشبه بعضها تكتيكيا

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 12:26

كتب : FilGoal

أنيس بوجلبان - المصري

يرى أنيس بوجلبان المدير الفني السابق للمصري أن قائمة الفريق البورسعيدي ليست أفضل من سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي منافسيه على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل المصري المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، يليه سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي ولكل منهما 37 نقطة قبل الجولة الأخيرة.

وأوضح بوجلبان في تصريحات لقناة أون سبورت: "حققت بداية جيدة مع المصري رغم تولي المسؤولية وسط الموسم، ولكن مر الفريق بعدها بظروف أوقفت سلسلة النتائج الإيجابية".

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وقاد بوجلبان المصري خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2025، لعب خلالهم 10 مباريات.

وحقق بوجلبان الفوز مع المصري في 4 مباريات وخسر 3 مباريات وتعادل مثلهم.

وأكمل المدرب التونسي "لم أحصل على الفرصة الكاملة، والخروج من الكونفدرالية أمام سيمبا كان ضربة كبيرة للفريق".

وعن خططه للموسم المقبل قبل رحيله، رد "كامل أبو علي رئيس المصري كان يهدف إلى تكوين فريق مفاجأة في الدوري الموسم المقبل، ووضع أرقاما كبيرة لضم صفقات جديدة"

وأتم "الفرق المصرية جميعها تشبه بعض على المستوى التكتيكي، وما يصنع الفارق هو جودة اللاعبين".

وتقدم كامل أبو علي رئيس النادي المصري باستقالته لأسباب صحية تمنعه من استكمال مهمته في رئاسة النادي، قبل أن يقرر محب حبشي محافظ بورسعيد تأجيل موافقته على قبولة الاستقالة لحين عودة أبو علي من خارج البلاد ومحاولة مجلس الإدارة إثنائه عن قراره.

وتولى كامل أبو علي رئاسة المصري في أغسطس 2022 ويبتقى له أقل من عامين على نهاية مدة المجلس.

وتولى ميمي عبد الرازق مسؤولية الإدارة الفنية لفريق المصري خلفا لأنيس بوجلبان الذي تم إقالته من تدريب الفريق.

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