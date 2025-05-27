تقرير: ريال مدريد يقرر تفعيل بند إعادة شراء باز

قرر نادي ريال مدريد تفعيل بند إعادة شراء نيكو باز لاعب كومو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نيكو باز النادي : كومو

وتألق اللاعب الأرجنتيني كثيرا مع كومو مما جعل ريال مدريد يدرس إعادته مرة أخرى.

وبحسب إذاعة كادينا كوبي، فإن ريال مدريد سيفعل بند إعادة شراء نيكو باز الأسبوع الجاري بعد بيعه لكومو وسيتواجد في كأس العالم للأندية.

وكان ريال مدريد باع عقد اللاعب البالغ من العمر 20 عاما إلى كومو في الصيف الماضي مقابل 6 ملايين يورو.

وشارك باز في 35 مباراة مع كومو تحت قيادة الإسباني سيسك فابريجاس مسجلا 6 أهداف وصنع 9 أهداف أخرى.

وساهم باز في إنهاء كومو موسمه محتلا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.

واحتل باز المركز السادس في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإيطالي.