تقرير: نابولي يتفاوض مع أليجري لخلافة كونتي

أفادت شبكة beIN sports أن أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي يتواصل مع ماسيمليانو أليجري من أجل تدريب الفريق.

وذلك خلفا لأنطونيو كونتي الذي فشل في إقناعه بالبقاء لمواسم أخرى، حسب التقرير.

وقاد كونتي نابولي لحسم لقب الدوري الإيطالي الرابع في تاريخه والثاني خلال الـ3 سنوات الأخيرة، في الجولة الختامية للمسابقة بعد التنافس مع إنتر حتى الرمق الأخير.

فيما رحل أليجري عن تدريب يوفنتوس بنهاية الموسم الماضي.

وكشف كونتي عن نقطة التحول في موسم فريقه والسبب في التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "فرحة التتويج بالدوري لا تصدق، عندما وصلنا للملعب كان الأمر صعبا بسبب تواجد الجماهير كثيرة خارج الملعب، كنت أفكر في كيقية إسعادهم، وكانت ستكون خيبة أمل كبيرة بالنسبة لي ألا أجعل هذا الجمهور سعيدا، كنت أشعر بالضغط، لكن كنا عازمين للفوز بالدوري".

وأضاف "كنت لاعبا وأعرف مشاعر اللعب تحت الضغط، لكن كنا نريد إسعاد الجماهير".

وأوضح "نقطة التحول كانت التعادل ضد إنتر على ملعبنا، لأن دون ذلك كان إنتر سينطلق وسيفوز بمباريات كثيرة ويهرب بالصدارة ولن نسنتيطع اللحاق به".

وأكمل "لكن التعادل أعطاني الثقة بإمكانية الفوز باللقب، اللاعبون لا يستسلمون أبدا، رغم الإصابات الكثيرة".

وأنهى حديثه قائلا: "أؤمن بالعمل، وهذا اللقب يعود إلى الجميع في نابولي، إنه لقب الـ11 لاعبا الأساسيين والذين يأتون من مقاعد البدلاء أيضا".