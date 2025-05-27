جوميز: هذا سر البقاء في الدوري.. وعلينا التحضير جيدا للموسم المقبل

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

كشف جوزيه جوميز المدير الفني لـ الفتح عن سر البقاء في الدوري السعودي الموسم الحالي.

وفاز الفتح على منافسه النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وقال المدرب البرتغالي للصحفيين: "أتمنى الحفاظ على جميع اللاعبين في الفريق، لكن إذا كانت هناك مصلحة مادية ستكون الإدارة مسؤولة عنها".

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وأضاف "سر البقاء في الدوري؟ القوة التي نتسم بها داخل غرفة خلع الملابس ولذلك تمكنا من العودة والنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى".

وأكمل "مباراة النصر كانت مهمة، اللاعبون احترموا الخطة التي وضعناها ونستحق هذه النهاية للموسم".

وتابع "تحفيز اللاعبين على العمل بجد قادنا للفوز على النصر".

وأنهى حديثه قائلا: "يجب أن نحضر للموسم المقبل بطريقة أكثر جدية حتى لا نواجه نفس مشاكل الموسم الحالي".

ونجح مدرب الزمالك السابق في قيادة الفتح للبقاء في الدوري السعودي بعدما استلمه متذيلا لجدول الترتيب.

واحتل الفتح المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 39 نقطة.

ولن يلعب النصر الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لاحتلاله المركز الثالث.

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