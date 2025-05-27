كرة سلة – موعد مباراة الأهلي والاتحاد من سلسلة نهائي الدوري والقناة الناقلة
الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 11:06
كتب : FilGoal
تقام المباراة الثانية بين الأهلي والاتحاد السكندري في سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.
ويلعب الأهلي أمام الاتحاد في سلسلة نهائي الدوري والمقامة بنظام Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتوج باللقب.
وكان الاتحاد قد حسم المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83-73 أمام الأهلي.
موعد المباراة والقناة الناقلة:
تلعب المباراة في صالة الشباب والرياضة بأكتوبر.
وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء
وكان الاتحاد المصري قرر تعديل موعد المباراة الثالثة لتقام في تمام السادسة من مساء الخميس.
وذلك بدلا من إقامتها في تمام التاسعة مساء.
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