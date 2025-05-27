كرة سلة – موعد مباراة الأهلي والاتحاد من سلسلة نهائي الدوري والقناة الناقلة

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - كرة سلة

تقام المباراة الثانية بين الأهلي والاتحاد السكندري في سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد في سلسلة نهائي الدوري والمقامة بنظام Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتوج باللقب.

وكان الاتحاد قد حسم المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83-73 أمام الأهلي.

أخبار متعلقة:
سويلم: المسابقات أخطأت في تحديد موعد القمة.. وهذا الفارق بين انسحاب الزمالك والأهلي الخطيب رئيس بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية خبر في الجول – الأهلي يحدد موعد إعلان التعاقد مع ريفيرو.. والمدرب يحسم قائمة المونديال خبر في الجول - نظرا لارتفاع التكاليف.. الأهلي يقترب من السفر إلى أمريكا بطيران عادي

موعد المباراة والقناة الناقلة:

تلعب المباراة في صالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء

وكان الاتحاد المصري قرر تعديل موعد المباراة الثالثة لتقام في تمام السادسة من مساء الخميس.

وذلك بدلا من إقامتها في تمام التاسعة مساء.

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة
نرشح لكم
دوري NBA - نيويورك يحقق أول فوز على إنديانا في نهائي الشرق كرة سلة - تعديل موعد المباراة الثالثة من سلسلة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد كرة سلة - اكتمال عقد المتأهلين.. طريق الاتحاد السكندري حتى نهائي الدوري الإفريقي كرة سلة – إصابة ياسر صالح لاعب الاتحاد بقطع في الرباط الصليبي سلة – الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات نهائي الدوري مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (73)-(83) الاتحاد.. فوز الأخضر كرة سلة - الاتحاد المصري يوافق على إقامة مواجهة الزمالك وسبورتنج من مباراة واحدة كرة سلة - نهائي دوري السوبر بدون جماهير
أخر الأخبار
قائمة المغرب – غياب الشيبي وتواجده في نهائي الكأس ضد الزمالك 4 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: مصطفى فتحي جاهز للمشاركة أمام صنداونز 28 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: مانشستر سيتي يستهدف ضم أفضل لاعب في الدوري البلجيكي 34 دقيقة | ميركاتو
جوميز يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي معه وموقفه من الاستمرار مع الفتح 54 دقيقة | سعودي في الجول
لمواجهة إغراءات الهلال.. تقرير يكشف عرض إنتر لتجديد عقد إنزاجي ساعة | الكرة الأوروبية
جدو: لم نكن لنطلب تأجيل مباراة سيراميكا في تلك الحالة.. وهذا موقف مصطفى فتحي ساعة | الدوري المصري
بيولي: الظروف لم تخدمني مع النصر ساعة | سعودي في الجول
بوجلبان: المصري كان يُعِد مفاجأة للموسم المقبل.. والفرق المصرية تشبه بعضها تكتيكيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 وصل لأكبر رقمين قياسيين.. صلاح هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة