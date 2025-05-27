كرة سلة – موعد مباراة الأهلي والاتحاد من سلسلة نهائي الدوري والقناة الناقلة

تقام المباراة الثانية بين الأهلي والاتحاد السكندري في سلسلة نهائي دوري السوبر لكرة السلة.

ويلعب الأهلي أمام الاتحاد في سلسلة نهائي الدوري والمقامة بنظام Best of 5 أي الفائز بـ 3 مباريات يتوج باللقب.

وكان الاتحاد قد حسم المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 83-73 أمام الأهلي.

موعد المباراة والقناة الناقلة:

تلعب المباراة في صالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء

وكان الاتحاد المصري قرر تعديل موعد المباراة الثالثة لتقام في تمام السادسة من مساء الخميس.

وذلك بدلا من إقامتها في تمام التاسعة مساء.