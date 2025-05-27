مصدر من الرابطة لـ في الجول: تسليم درع الدوري في احتفالية يحدد وقتها لاحقا

كشف مصدر من رابطة الأندية المحترفة المصرية موقفها من تسليم درع الدوري في الجولة الحاسمة من المسابقة والمقرر لها يوم غد الأربعاء 28 مايو.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 55 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز أقرب منافسيه ويتبقى مباراة لكل منهما.

وكشف مصدر من رابطة الأندية لـFilGoal.com: "الرابطة استقرت على عدم تسليم درع الدوري بعد مباريات الجولة الأخيرة يوم الأربعاء بسبب عدم حسم البطل".

وأوضح المصدر: "تقرر أن يتم تسليم درع الدوري في احتفالية يحدد وقتها لاحقا".

ويلتقي الأهلي أمام فاركو، فيما يلاقي بيراميدز منافسه سيراميكا كليوباترا في التوقيت ذاته الساعة الثامنة مساءً بختام مسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد تغلب على البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة اللقب.

بينما بيراميدز تغلب على بتروجت بهدفين دون مقابل ضمن منافسات نفس الجولة.