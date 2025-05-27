بيانات وروايات متضاربة وتاريخ أسود بين الطرفين.. زانيولو يضرب 2 من شباب روما

الثلاثاء، 27 مايو 2025 - 05:17

كتب : FilGoal

نيكولو زانيولو - إيطاليا

تورط نيكولو زانيولو لاعب فيورنتينا في واقعة مؤسفة مع فريقه السابق روما، على هامش مباراة بين فريقي الشباب للناديين.

وبحسب موقع "سبورت إيطاليا" فإن زانيولو دخل غرفة تبديل ملابس فريق شباب روما دون إذن بعد خسارة فريقه، وتفيد الرواية الأولى بأنه اعتدى بالضرب على اثنين من لاعبي شباب روما.

من جانبها أصدرت إدارة نادي روما بيانا رسميا يدين تلك التصرفات العدوانية، مؤكدة تعرض 2 من لاعبيها للاعتداء في هذه الواقعة.

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على الجانب الآخر نشر نادي فيورنتينا رواية زانيولو، التي أكد فيها أنه دخل غرفة الملابس لتهنئة اللاعبين، لكنه تعرض للإهانة، مما دفعه للمغادرة لتجنب تصعيد الموقف.

وانضم زانيولو إلى روما في 2018 قادما من إنتر، واستمر معه حتى رحيله إلى جالاتا سراي التركي في شتاء 2023.

بعد ذلك خرج زانيولو معارا إلى أستون فيلا في موسم 2023-2024، ثم إلى أتالانتا في النصف الأول من الموسم المنقضي لتوه، ومنها إلى فيورنتينا في إعارة أخرى خلال النصف الثاني.

خروج زانيولو من روما تحديدا كان محفوفا بالعديد من المشاكل، التي وصلت للتهديد بالقتل في يناير 2023، فقد بدأت المشكلة حين طالب بالرحيل، ثم رفض الانتقال إلى بورنموث مقابل 30 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" في ذلك الوقت، فقد اتجه بعض المشجعين إلى منزل اللاعب وكتبوا عبارات مهينة على أسواره، وكذلك هددوه بالقتل.

ولجأ زانيولو لطلب المساعدة من الشرطة، وتم القبض على 15 متورطا في هذه الأحداث.

بينما استمر جوزيه مورينيو مدرب روما آنذاك في استبعاده حتى انتقل إلى جالاتا سراي مقابل 15 مليون يورو.

زانيولو الدوري الإيطالي روما
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