"انتهى الفصل ولكن".. رسالة كريستيانو رونالدو في ختام الموسم

كتب كريستيانو رونالدو نجم النصر رسالة وداعية في ختام موسم الفريق.

وكتب رونالدو عبر حسابه في منصة التواصل الاجتماعي "إكس":

"الفصل انتهى. القصة؟ لا تزال تُكتب. ممتن للجميع"

وانتهى موسم النصر اليوم بالخسارة أمام الفتح 3-2 في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وتبخر أمل النصر في التأهل لكأس آسيا للنخبة بهذه الخسارة.

على الجانب الآخر كان الهلال قد حسم أموره بنفسه دون انتظار هذه الهدية، بالفوز 2-0 على القادسية.

وتقدم ألكساندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

فيما أضاف سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني من صناعة سالم الدوسري في الدقيقة 69.

وبذلك حسم الهلال المركز الثاني برصيد 75 نقطة، بينما بقي النصر في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

وكان النصر قد تلقى دفعة أخيرة في السباق، حيث وافقت هيئة التحكيم المنبثقة عن مركز التحكيم الرياضي السعودي على طلب النصر بالحصول على نقاط مباراته ضد العروبة في الدوري السعودي.

وكان النصر قد خسر مع العروبة بنتيجة 2-1 في الجولة 23 من الدوري السعودي لكن احتج على مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى العروبة كونه يشغل وظيفة أخرى، ما عدّه مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وبقبول طلب النصر ارتفع رصيده لـ 70 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث على حساب القادسية، وصار الفارق بينه وبين الهلال نقطتين، قبل أحداث الجولة الأخيرة.

أما على المستوى الشخصي، تربع كريستيانو رونالدو على رأس قائمة هدافي الدوري السعودي.

وتصدر رونالدو القائمة للموسم الثاني على التوالي.

وتمكن النجم البرتغالي من تسجيل 25 هدفا خلال الموسم الجاري.

وأحرز اللاعب البالغ من العمر 40 عاما 10 أهداف أقل من الموسم الماضي في بطولة الدوري.

وجاء إيفان توني لاعب الأهلي خلف رونالدو بفارق هدفين.

وجاءت القائمة كالتالي:

كريستيانو رونالدو (النصر) 25 هدفا

إيفان توني (الأهلي) 23 هدفا

كريم بنزيمة (الاتحاد) 21 هدفا

عبد الرزاق حمد الله (الشباب) 21 هدفا

خوليان كوينيونيس (القادسية) 20 هدفا

وتوج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي برصيد 83 نقطة وجاء بعده الهلال بـ75 نقطة.

ولن يلعب النصر الموسم المقبل في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لاحتلاله المركز الثالث.