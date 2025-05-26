في الـ 90+.. هايدنهايم يهزم إلفرسبرج وينجو من الهبوط

هزم هايدنهايم منافسه إلفرسبرج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في إياب ملحق البقاء والهبوط في الدوري الألماني.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وسجل ماتياس هونساك وليو تشينزا ثنائية هايدنهايم، بينما أحرز روبن فيلهاور هدف إلفرسبرج.

وافتتح هونساك النتيجة مبكرا في الدقيقة التاسعة من صناعة تشينزا.

وفي الدقيقة 31 تعادل فيلهاور من صناعة توم زيميرشيد.

وألغت تقنية الفيديو هدف فيسنيك أسلاني لاعب إلفرسبرج في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قتل تشينزا فريق إلفرسبرج بتسجيله هدف البقاء في الدوري الألماني.

وبتلك النتيجة ضمن هايدنهايم البقاء في الدوري الألماني للموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر يستمر إلفرسبرج في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وهبط بوخوم وكيل إلى دوري الدرجة الثانية بشكل مباشر.

وصعد كولن وهامبورج إلى دوري درجة الأولى الألماني بشكل مباشر.