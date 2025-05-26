سويلم: المسابقات أخطأت في تحديد موعد القمة.. وهذا الفارق بين انسحاب الزمالك والأهلي

يرى ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية أن الرابطة تحرص على عدم تأجيل أي مباريات في الدوري المصري بناء على طلب الجمعية العمومية.

وقال سويلم عبر قناة أون سبورت: "رابطة الأندية وإدارة المسابقات حرصا على ألا يكون هناك أي تأجيلات للمباريات طوال الموسم، وهذا غير مقصود به ناد بعينه أو تربص بـ بيراميدز، والكل يريد أن يفوز بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "إذا تم تأجيل مباراة بيراميدز في نهاية الدوري سيتم تأجيل مباراة الأهلي لأن الفريقين يتنافسان على لقب الدوري".

وواصل "إذا حضر بيراميدز الاجتماع وطلب من الجمعية العمومية التأجيل وتمت الموافقة عليه كنا سنؤجل له المباراة ووقتها لن يكون أمامنا أي خيارات أخرى".

وتابع "إلغاء الهبوط كان بقرار من الجمعية العمومية والرابطة كانت ترفض ذلك وتمسكنا باللوائح".

وأشار "بعد نهاية الدوري سنعلن عن احتفالية تسليم الدرع، وسيكون لها ترتيبات خاصة مع الدرع الجديد الذي يجب أن يتم تسليمه للبطل بشكل مميز".

وأكد "وضعنا خارطة طريق حتى لا نجد أحد الأندية يطالب بإلغاء الهبوط مرة أخرى في الموسم المقبلة، وهذا قرار الجمعية العمومية وغير قابل للتغيير في المستقبل".

وأردف "محمد شوقي ممثل الأهلي في اجتماع الرابطة قال إن ناديه موافق على إلغاء الهبوط ولكن بشرط ألا تتكرر هذه الجلسة مرة أخرى، وإذا حدثت أي مطالبات بإلغاء الهبوط مجددا لن يتم الموافقة عليها".

وشدد "إذا تم إلغاء الهبوط مرة أخرى سنقول البقاء لله في الدوري المصري".

وشرح "وقت خصم 6 نقاط من الزمالك كان هناك وقتا طويلا جدا قبل المباراة وكانت هناك محاولات كثيرة لإرجاعه عن موقفه لكنه رفض، عكس الأهلي الذي تم تحديد مباراة القمة قبل أيام قليلة من موعدها".

واستكمل "إدارة المسابقات كانت غير موفقة في قرعة المرحلة الثانية من الدوري ووضع القمة بعد عدة أيام من القرعة، ويجب عندما يتم تحديد مباراة الأهلي والزمالك أن أعطي المساحة للطرفين حتى لا يحدث أي حرج لأن بالتأكيد أحدهما سيطلب تحكيم أجنبي. (متجيش تقولي ذكاء صناعي ولا ذكاء تجاري)".

وأتم تصريحاته "الرابطة لم تتدخل في قرار إدارة المسابقات بوضع مباراة القمة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري، لأننا لا نتدخل في قرارات المسابقات حتى في وجود عامر حسين أيضا".