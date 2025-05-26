نقاط العروبة لا تكفي.. النصر خارج بطولة آسيا بالخسارة أمام الفتح وفوز الهلال

تبخر حلم النصر في التأهل لكأس آسيا للنخبة، بخسارة الفريق أمام الفتح 3-2 في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

تقدم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 42، ولكن تعادل الفتح سريعا بواسطة ماتياس فارجاس في الدقيقة 45+5.

الحلم عاد باسترداد ساديو ماني للتقدم في الدقيقة 75، ولكن من جديد تعادل الفتح بهدف مراد باتنا في الدقيقة 81.

وأخيرا في الدقيقة 96 سجل ماتيوس ماكادو هدف فوز الفتح.

على الجانب الآخر كان الهلال قد حسم أموره بنفسه دون انتظار هذه الهدية، بالفوز 2-0 على القادسية.

وتقدم ألكساندر ميتروفيتش من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

فيما أضاف سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش الهدف الثاني من صناعة سالم الدوسري في الدقيقة 69.

وبذلك حسم الهلال المركز الثاني برصيد 75 نقطة، بينما بقي النصر في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

القادسية تجمد رصيده عند 68 نقطة، فيما تقدم الفتح للمركز العاشر برصيد 39 تحت قيادة جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق.

وكان النصر قد تلقى دفعة أخيرة في السباق، حيث وافقت هيئة التحكيم المنبثقة عن مركز التحكيم الرياضي السعودي على طلب النصر بالحصول على نقاط مباراته ضد العروبة في الدوري السعودي.

وكان النصر قد خسر مع العروبة بنتيجة 2-1 في الجولة 23 من الدوري السعودي لكن احتج على مشاركة رافع الرويلي حارس مرمى العروبة كونه يشغل وظيفة أخرى، ما عدّه مخالفة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

وبقبول طلب النصر ارتفع رصيده لـ 70 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث على حساب القادسية، وصار الفارق بينه وبين الهلال نقطتين، قبل أحداث الجولة الأخيرة.