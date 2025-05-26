الكشف عن موعد انتقال فاتي إلى موناكو
الإثنين، 26 مايو 2025 - 23:05
كتب : FilGoal
وفقا لإذاعة كادينا سير، سيتم الإعلان الرسمي غدا الثلاثاء عن انتقال أنسو فاتي لاعب برشلونة إلى موناكو.
أنسو فاتي
النادي : برشلونة
وستتم الصفقة على سبيل الإعارة مع حق الشراء.
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن أنسو فاتي أبلغ وكيله جورجي مينديش برغبته في الانتقال إلى موناكو لتسهيل الأمور.
وسيملك برشلونة نسبة من إعادة بيع اللاعب في المستقبل.
ولم يعتمد هانزي فليك المدير الفني للفريق على اللاعب الإسباني كثيرا خلال الموسم الجاري.
وحسب صحيفة سبورت فإن فاتي بعد فترة طويلة من المحاولات للبقاء مع برشلونة، إلا أنه سئم من وضعه في الفريق.
وشارك اللاعب البالغ من العمر 22 عاما في 11 مباراة مع الفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي في جميع البطولات ولم يسجل أو يصنع أي هدف.
ولعب فاتي بواقع 298 دقيقة.
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