الكشف عن موعد تجديد عقد لامين يامال مع برشلونة

الإثنين، 26 مايو 2025 - 22:47

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن موعد تجديد لامين يامال عقده مع برشلونة.

لامين يامال

النادي : برشلونة

برشلونة

وينتهي تعاقد يامال مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب رومانو فإن لامين يامال سيجدد عقده غدا الثلاثاء حتى 2031 بعد الاتفاق على جميع البنود.

أخبار متعلقة:
رباعي برشلونة وثلاثي ريال مدريد يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني رومانو: برشلونة يخطط لضم حارس مرمى إسبانيول ثم إعارته ليفاندوفسكي حاول ولكن.. برشلونة يختتم الدوري الإسباني بثلاثية في بلباو السيدات قبل الرجال.. أرسنال يتوج بدوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة

وقال خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب الإسباني في وقت سابق لـ بي إن سبورتس: "لامين يامال، سعيد في برشلونة".

وأضاف "لامين بالتأكيد سيجدد عقده مع الفريق كما أنه سيكون اللاعب الأفضل في العالم".

صاحب الـ 17 عاما لعب 54 مباراة منذ بداية الموسم بقميص برشلونة وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 25 في جميع البطولات.

وأفادت التقارير الصحفية أن لامال سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ16 مليون يورو كما سيكون هناك شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وساهم لامين يامال في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية في إسبانيا سواء الدوري أو الكأس أو السوبر.

لامين يامال برشلونة الدوري الإسباني
نرشح لكم
في الـ 90+.. هايدنهايم يهزم إلفرسبرج وينجو من الهبوط الكشف عن موعد انتقال فاتي إلى موناكو سيارة تقتحم موكب احتفالات ليفربول وتدهس المارة.. والشرطة تعلن اعتقال الفاعل رومانو: أستون فيلا لن يفعل بند شراء راشفورد.. وهذه طلبات يونايتد المالية ماروتا: سنلبي طلبات إنزاجي للاستمرار مع إنتر "الشخص المناسب لضبط أعمالنا".. ميلان يعلن تعيين تاري كمدير رياضي رباعي برشلونة وثلاثي ريال مدريد يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني غياب أنشيلوتي.. تعرف على المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني
أخر الأخبار
في الـ 90+.. هايدنهايم يهزم إلفرسبرج وينجو من الهبوط 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
يتصدر أينما كان.. رونالدو يتربع على قائمة هدافي الدوري السعودي 53 دقيقة | سعودي في الجول
سويلم: المسابقات أخطأت في تحديد موعد القمة.. وهذا الفارق بين انسحاب الزمالك والأهلي 57 دقيقة | الدوري المصري
نقاط العروبة لا تكفي.. النصر خارج بطولة آسيا بالخسارة أمام الفتح وفوز الهلال ساعة | سعودي في الجول
الكشف عن موعد انتقال فاتي إلى موناكو ساعة | الدوري الإسباني
سيارة تقتحم موكب احتفالات ليفربول وتدهس المارة.. والشرطة تعلن اعتقال الفاعل ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن موعد تجديد عقد لامين يامال مع برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
الخطيب رئيس بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي