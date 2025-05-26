الكشف عن موعد تجديد عقد لامين يامال مع برشلونة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس عن موعد تجديد لامين يامال عقده مع برشلونة.

لامين يامال النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي تعاقد يامال مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.

وبحسب رومانو فإن لامين يامال سيجدد عقده غدا الثلاثاء حتى 2031 بعد الاتفاق على جميع البنود.

وقال خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب الإسباني في وقت سابق لـ بي إن سبورتس: "لامين يامال، سعيد في برشلونة".

وأضاف "لامين بالتأكيد سيجدد عقده مع الفريق كما أنه سيكون اللاعب الأفضل في العالم".

صاحب الـ 17 عاما لعب 54 مباراة منذ بداية الموسم بقميص برشلونة وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 25 في جميع البطولات.

وأفادت التقارير الصحفية أن لامال سيحصل على راتب سنوي يقدر بـ16 مليون يورو كما سيكون هناك شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

وساهم لامين يامال في تتويج فريقه بالثلاثية المحلية في إسبانيا سواء الدوري أو الكأس أو السوبر.