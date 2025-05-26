الخطيب رئيس بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

الإثنين، 26 مايو 2025 - 22:16

كتب : FilGoal

الأهلي - محمود الخطيب

يترأس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسافر بعثة الأهلي يوم 4 يونيو للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للأهلي، فإن ذلك تم بقرار من مجلس الإدارة، بعد اجتماعات مع خالد مرتجي القائمة بأعمال نائب رئيس النادي والمنسق العام للبعثة، ومحمد يوسف المدير الرياضي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – الأهلي يحدد موعد إعلان التعاقد مع ريفيرو.. والمدرب يحسم قائمة المونديال خبر في الجول - نظرا لارتفاع التكاليف.. الأهلي يقترب من السفر إلى أمريكا بطيران عادي خبر في الجول – بن رمضان يخضع للكشف الطبي في الأهلي خبر في الجول - حمدي فتحي يؤدي التدريبات التأهيلية بالأهلي.. ويشارك جماعيا بعد فاركو

وتم من خلال هذه الاجتماعات الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة والإقامة وملاعب التدريب.

ويقيم فريق الأهلي معسكرا مغلقا في الولايات المتحدة.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

الأهلي محمود الخطيب كأس العالم للأندية
نرشح لكم
سويلم: المسابقات أخطأت في تحديد موعد القمة.. وهذا الفارق بين انسحاب الزمالك والأهلي الخطيب يستقبل سفيرة أمريكا في مصر بمقر النادي حازم إمام: نهدف لتأسيس هيكلة إدارة رياضية في الزمالك.. ولا نقف أمام رغبة اللاعبين خبر في الجول - الأهلي يقرر إقامة معسكر لمدة 48 ساعة قبل مواجهة فاركو خبر في الجول - سيحا يتواجد بالسفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة كأس العالم للأندية هاني سعيد: أتوقع وقف إعلان بطل الدوري.. والرابطة تتعنت مع 90% من الأندية الدوري المصري - انتصار الإسماعيلي ومودرن.. وتعادلان في الجولة 8 خبر في الجول - اقترب الإعلان.. رويز يستمر في رئاسة لجنة الحكام لموسم آخر
أخر الأخبار
"انتهى الفصل ولكن".. رسالة كريستيانو رونالدو في ختام الموسم 28 دقيقة | سعودي في الجول
في الـ 90+.. هايدنهايم يهزم إلفرسبرج وينجو من الهبوط 2 ساعة | الكرة الأوروبية
يتصدر أينما كان.. رونالدو يتربع على قائمة هدافي الدوري السعودي 3 ساعة | سعودي في الجول
سويلم: المسابقات أخطأت في تحديد موعد القمة.. وهذا الفارق بين انسحاب الزمالك والأهلي 3 ساعة | الدوري المصري
نقاط العروبة لا تكفي.. النصر خارج بطولة آسيا بالخسارة أمام الفتح وفوز الهلال 3 ساعة | سعودي في الجول
الكشف عن موعد انتقال فاتي إلى موناكو 3 ساعة | الدوري الإسباني
سيارة تقتحم موكب احتفالات ليفربول وتدهس المارة.. والشرطة تعلن اعتقال الفاعل 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن موعد تجديد عقد لامين يامال مع برشلونة 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 صلاح: أتفهم خسارة الكرة الذهبية لهذا السبب.. ويعتقدون أن كوبر لا يفهم شيئا ولكن 2 طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر 3 في الجول يكشف كيف تتحرك الرابطة واتحاد الكرة بعد خطاب المحكمة الرياضة بشأن أزمة القمة 4 خبر في الجول – الزمالك يتفق مع ZAT على فسخ العقد وديا.. والبديل في نابولي