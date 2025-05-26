الخطيب رئيس بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

يترأس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتسافر بعثة الأهلي يوم 4 يونيو للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ووفقا لما أعلنه الموقع الرسمي للأهلي، فإن ذلك تم بقرار من مجلس الإدارة، بعد اجتماعات مع خالد مرتجي القائمة بأعمال نائب رئيس النادي والمنسق العام للبعثة، ومحمد يوسف المدير الرياضي.

وتم من خلال هذه الاجتماعات الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بسفر البعثة والإقامة وملاعب التدريب.

ويقيم فريق الأهلي معسكرا مغلقا في الولايات المتحدة.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.