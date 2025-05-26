خبر في الجول – الأهلي يحدد موعد إعلان التعاقد مع ريبيرو.. والمدرب يحسم قائمة المونديال

استقر الأهلي على موعد الإعلان عن التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني الجديد للفريق.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي سيعلن عن التعاقد مع ريبيرو بشكل رسمي يوم الخميس المقبل.

وذلك بعد نهاية الدوري بشكل رسمي يوم الأربعاء بمواجهة الأهلي وفاركو.

وسيبدأ ريبيرو مهام عمله بشكل رسمي بمجرد الإعلان عن التعاقد معه من قبل الأهلي.

وسيكون الملف الأول له في الأهلي هو حسم قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو المقبل في أمريكا ضد باتشوكا استعدادا لمونديال الأندية.