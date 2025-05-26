قائمة البرازيل - انضمام أنتوني واستبعاد رودريجو من خيارات أنشيلوتي الأولى

الإثنين، 26 مايو 2025 - 21:58

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل القائمة المستدعاه لفترة التوقف الدولي المقبل في شهر يونيو.

وتولى أنشيلوتي تدريب البرازيل بعد رحيله من ريال مدريد.

واستبعد المدرب الإيطالي، رودريجو لاعب ريال مدريد والذي تولى تدريبه بسبب الإصابة.

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وعلى الجناب الآخر، قرر أنشيلوتي استدعاء أنتوني لاعب ريال بيتيس والمعار من مانشستر يونايتد منذ يناير الماضي بعد تألقه خلال هذه الفترة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون – بينتو – هوجو سوزا

خط الدفاع: أليكساندرو – لوكاس بيرالدو – ماركينيوس – ليو أورتيز – دانيلو – أليكس ساندرو – كارلوس أوجوستو – ويسلي – فانديرسون

خط الوسط: أندرياس بيريرا – برونو جيماريش – أندري – كاسيميرو – إديرسون – جيرسون

خط الهجوم: إستيفاو – أنتوني – جابرييل مارتينيلي – ماتيوس كونيا – فينيسيوس جونيور – رافينيا – ريتشارليسون

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وسيلاقي منتخب البرازيل منافسه الإكوادور يوم 6 يونيو المقبل ثم باراجواي 11 يونيو القادم.

البرازيل رودريجو أنشيلوتي
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