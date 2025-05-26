خبر في الجول - نظرا لارتفاع التكاليف.. الأهلي يقترب من السفر إلى أمريكا بطيران عادي

الإثنين، 26 مايو 2025 - 21:49

كتب : أحمد الخولي

الأهلي مع كأس العالم للأندية

اقترب الأهلي من اعتماد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الطيران العادي وليس بطائرة خاصة.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يفضل السفر إلى أمريكا عبر الطيران العادي.

وذلك نظرا لارتفاع تكاليف السفر بطائرة خاصة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التراخيص وإجراءات الهبوط.

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وحتى الآن يعتبر طيران الإمارات هو الأقرب أن يعتمد عليه الأهلي في السفر إلى أمريكا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل لخوض معسكر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم فرق إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه الأهلي فريق إنتر ميامي في مباراة الافتتاح في تمام الثالثة من فجر يوم 15 يونيو.

الأهلي كأس العالم للأندية
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