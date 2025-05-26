رومانو: أستون فيلا لن يفعل بند شراء راشفورد.. وهذه طلبات يونايتد المالية

كشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن نادي أستون فيلا لن يفعل بند أحقية شراء ماركوس راشفورد.

وكان أستون فيلا استعار راشفورد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وحسب رومانو فإن أستون فيلا لن يدفع 40 مليون جنيه استرليني وهو بند أحقية الشراء في عقد اللاعب لعدم تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأفاد رومانو أن مانشستر يونايتد منفتح على بيع اللاعب الإنجليزي وسيوافق على رحيله مقابل 40 مليون جنيه استرليني.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن راشفورد يرغب في خوض منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو ما لن يحدث مع أستون فلا.

صاحب الـ 27 عاما لعب 41 مباراة منذ بداية الموسم مع مانشستر يونايتد وأستون فيلا وتمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 9 أهداف.