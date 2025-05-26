ماروتا: سنلبي طلبات إنزاجي للاستمرار مع إنتر

الإثنين، 26 مايو 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - جيوزيبي ماروتا

عبر جيوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر تمسكه بـ سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق.

وقال ماروتا لسكاي سبورت إيطاليا: "إنزاجي يريد بعض الأمور من النادي، نحن مستعدون لتلبية طلباته كما فعلنا دائما".

وأتم "بالنسبة لي فإن وقته لم ينته بعد معنا، هناك انسجام بيننا، متفائل وآمل استمراره هنا".

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وبحسب التقارير الصحفية فإن المدرب الإيطالي تلقى عرضا من الهلال السعودي لتدريبه بداية من كأس العالم للأندية 2025.

وقال إنزاجي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "النادي يعرفني جيدا، لدي العديد من العروض من إيطاليا ومن السعودية، التفكير في ذلك الآن ضرب من الجنون، علاقتي رائعة مع الإدارة، وسعيد للغاية هنا".

أضاف "سنتحدث بعد نهائي دوري أبطال أوروبا كالعادة، هدفنا هو مصلحة إنتر وإذا توافرت الظروف فسنمضي قدما معا".

وأتم "تركيزنا على مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي تعتبر أهم مني ومن ماروتا وأوزيليو".

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه باريس سان جيرمان في المباراة التي ستجمعهما في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية أفادت في وقت سابق أن إنزاجي وافق على تدريب الهلال.

ويرتبط إنزاجي مع إنتر بعقد حتى صيف 2026.

وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن إنزاجي رفض المقترح في البداية، لكن إدارة الهلال لم تتوقف عند ذلك، وعادت بعرض خرافي وصل إلى 50 مليون يورو شاملة الراتب والمكافآت على مدار عامين.

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