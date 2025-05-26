طارق حامد أساسي مع ضمك ضد اتحاد جدة في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي

يقود طارق حامد المحترف المصري في صفوف ضمك فريقه أمام اتحاد جدة في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

طارق حامد النادي : ضمك ضمك

ويلعب ضمك ضد الاتحاد في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة المشعة.

وجاء تشكيل ضمك كالآتي:

المرمى: فلورين نيتا

الدفاع: عبد القادر بدران – فاروق شافعي – سنوسي الهوساوي – عبد الرحمن العبيد

الوسط: طارق حامد – فيصل الصبياني – كيفن نكودو

الهجوم: أحمد حريصي – عبد الله المقرن – مشاي النمر

بينما جاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي:

المرمى: محمد المحاسنة

الدفاع: عبد الإله العمري – دانيلو بيريرا – ماريو ميتاي – فواز الصقور

الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – حسام عوار

الهجوم: ستيفن بيرجوين – أوناي هيرنانديز – كريم بنزيمة

ويحتل ضمك المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يمتلك الاتحاد بطل الدوري 80 نقطة في الصدارة.