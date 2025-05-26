طارق حامد أساسي مع ضمك ضد اتحاد جدة في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي

الإثنين، 26 مايو 2025 - 20:38

كتب : FilGoal

طارق حامد من تدريبات ضمك

يقود طارق حامد المحترف المصري في صفوف ضمك فريقه أمام اتحاد جدة في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

طارق حامد

النادي : ضمك

ضمك

ويلعب ضمك ضد الاتحاد في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي في المباراة التي تقام على ملعب الجوهرة المشعة.

وجاء تشكيل ضمك كالآتي:

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المرمى: فلورين نيتا

الدفاع: عبد القادر بدران – فاروق شافعي – سنوسي الهوساوي – عبد الرحمن العبيد

الوسط: طارق حامد – فيصل الصبياني – كيفن نكودو

الهجوم: أحمد حريصي – عبد الله المقرن – مشاي النمر

بينما جاء تشكيل اتحاد جدة كالآتي:

المرمى: محمد المحاسنة

الدفاع: عبد الإله العمري – دانيلو بيريرا – ماريو ميتاي – فواز الصقور

الوسط: نجولو كانتي – فابينيو – حسام عوار

الهجوم: ستيفن بيرجوين – أوناي هيرنانديز – كريم بنزيمة

ويحتل ضمك المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يمتلك الاتحاد بطل الدوري 80 نقطة في الصدارة.

طارق حامد اتحاد جدة الدوري السعودي
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