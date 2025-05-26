"الشخص المناسب لضبط أعمالنا".. ميلان يعلن تعيين تاري كمدير رياضي
الإثنين، 26 مايو 2025 - 20:34
كتب : FilGoal
أعلن ميلان الإيطالي تعيين إيلي تاري كمدير رياضي للنادي.
وأوضح النادي أن عقد الألباني يمتد لمدة 3 أعوام.
وقال جيورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي للنادي عبر الموقع الرسمي للروسونيري: "تاري الشخص المناسب لدء عملية إعادة ضبط أعمالنا".
وأتم "تاري يتسم بالتصميم والجودة والقيم إلى جانب الفهم العميق لكرة القدم الإيطالية".
وكان تاري المدير الرياضي لنادي لاتسيو.
وأفادت التقارير الإخبارية في وقت سابق أن وقت سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق قد انتهى وسيرحل بعد عدم التأهل لأي بطولة أوروبية الموسم القادم.
بالتالي ستكون المهمة الأولى حاليا لتاري هي تعيين مدرب جديد في حال رحيل كونسيساو.
وأنهى ميلان موسمه في المركز الثامن برصيد 63 نقطة.
وخسر البرتغالي نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا بهدف دون رد.
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