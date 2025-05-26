رباعي برشلونة وثلاثي ريال مدريد يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب في الدوري عن الموسم المنقضي 2024-2025.

وشهدت القائمة وجود 4 لاعبين من برشلونة بطل الدوري، و3 لاعبين من ريال مدريد الوصيف.

وفاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني بعد منافسة قوية مع ريال مدريد.

وعلى رأس القائمة يأتي لامين يامال نجم برشلونة، وزملائه بيدري ورافينيا وليفاندوفسكي.

بينما من ريال مدريد يظهر في القائمة مبابي وبيلينجهام وفينيسيوس.

وجاءت قائمة اللاعبين المرشحين لأفضل لاعب في الدوري الإسباني كالآتي:

لامين يامال – برشلونة

رافينيا – برشلونة

ليفاندوفسكي – برشلونة

بيدري - برشلونة

فينيسيوس – ريال مدريد

جود بيلينجهام – ريال مدريد

كيليان مبابي – ريال مدريد

سانسيت – أتليتك بلباو

إيسكو – ريال بيتيس

بينما جاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة كالآتي:

لامين يامال – برشلونة

ألبرتو موليرو – لاس بالماس

بيدري – برشلونة

أردا جولر – ريال مدريد

فابيو سيلفا – لاس بالماس

جود بيلينجهام – ريال مدريد

دييجو لوبيز – فالنسيا