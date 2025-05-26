غياب أنشيلوتي.. تعرف على المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني

غاب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن ترشيحات جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني للموسم المنقضي 2024-2025.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني المرشحين لجائزة أفضل مدرب في الدوري، وعلى رأسهم هانز فليك مدرب برشلونة.

وشهدت القائمة غياب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد السابق والذي احتل المركز الثاني في الدوري خلف برشلونة البطل.

بينما يتواجد كل من مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس، ودييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب كالآتي:

هانز فليك - برشلونة

إرنستو فالفيردي – أتليتك بلباو

ميشيل سانشيز – جيرونا

دييجو سيميوني – أتليتكو مدريد

خوسيه بوردالاس - خيتافي

مانويل بيليجريني – ريال بيتيس

مانولو جونزاليس - إسبانيول