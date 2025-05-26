الخطيب يستقبل سفيرة أمريكا في مصر بمقر النادي
الإثنين، 26 مايو 2025 - 19:32
كتب : حسام نور الدين
استقبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة أمريكا في جمهورية مصر العربية، ووفدًا من السفارة، ضم كل من جينا كابريرا المتحدثة الرسمية باسم السفارة، وكريس ديجي مساعد المتحدث، وأحمد لطفي من المكتب الصحفي للسفارة.
محمود الخطيب
النادي : معتزل
وأوضح الأهلي أن مراسم الزيارة حضرها من النادي كل من خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس النادي وأمين الصندوق، ومحمد الغزاوي ومحمد سراج ومهند مجدي، أعضاء المجلس، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس الإدارة، ونيرة علي مديرة عام التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.
وأكد الأهلي أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون قبل سفر بعثة فريق الكرة بالنادي إلى الولايات المتحدة مطلع الشهر المقبل، للمشاركة التاريخية للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام هناك.
وأشار الأهلي أن الخطيب رحب بالسفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، وأكد على تقدير مجلس إدارة النادي لهذه الزيارة، التي تأتي في توقيت خاص قبل سفر الأهلي للولايات المتحدة للمشاركة في مونديال الأندية. كما أكد رئيس النادي على أن الأهلي سعيد بما لاقاه من تعاون من السفارة الأمريكية والاستعداد للتنسيق لتنظيم فعاليات مشتركة بين النادي الأهلي والسفارة الأمريكية بالقاهرة، تليق بالمشاركة التاريخية للأهلي في هذا الحدث الرياضي العالمي.
ومن جانبها أعربت السفيرة الأمريكية عن بالغ سعادتها بوجودها داخل الأهلي، وأكدت على أن مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح البطولة لحظة تاريخية في العلاقات الرياضية بين مصر وأمريكا، وتمنت التوفيق للجميع.
وأكد الأهلي أنه في ختام الزيارة حرص الخطيب على إهداء السفيرة الأمريكية قميص وعلم النادي والهدايا التذكارية التي تحمل شعار الأهلي، كما أهدت السفيرة قميصًا للكابتن الخطيب يحمل اسمه «بيبو» وهدية تذكارية خاصة من السفارة، ثم التُقطت الصور الجماعية.