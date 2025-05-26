الخطيب يستقبل سفيرة أمريكا في مصر بمقر النادي

استقبل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ظهر اليوم بمقر النادي ‏بالجزيرة، السفيرة هيرو مصطفى جارج، سفيرة أمريكا في جمهورية مصر العربية، ووفدًا ‏من السفارة، ضم كل من جينا كابريرا المتحدثة الرسمية باسم السفارة، وكريس ديجي ‏مساعد المتحدث، وأحمد لطفي من المكتب الصحفي للسفارة.‏

محمود الخطيب النادي : معتزل الأهلي

وأوضح الأهلي أن مراسم الزيارة حضرها من النادي كل من خالد مرتجي القائم بأعمال نائب رئيس ‏النادي وأمين الصندوق، ومحمد الغزاوي ومحمد سراج ومهند مجدي، أعضاء المجلس، ‏ وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، وشريف فؤاد المستشار الإعلامي لمجلس ‏الإدارة، ونيرة علي مديرة عام التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم.‏

وأكد الأهلي أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز سبل التعاون قبل سفر بعثة فريق الكرة بالنادي إلى الولايات ‏المتحدة مطلع الشهر المقبل، للمشاركة التاريخية للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ‏التي ستقام هناك.‏

وأشار الأهلي أن الخطيب رحب بالسفيرة الأمريكية والوفد المرافق لها، وأكد على تقدير مجلس ‏إدارة النادي لهذه الزيارة، التي تأتي في توقيت خاص قبل سفر الأهلي للولايات المتحدة ‏للمشاركة في مونديال الأندية. كما أكد رئيس النادي على أن الأهلي سعيد بما لاقاه من ‏تعاون من السفارة الأمريكية والاستعداد للتنسيق لتنظيم فعاليات مشتركة بين النادي ‏الأهلي والسفارة الأمريكية بالقاهرة، تليق بالمشاركة التاريخية للأهلي في هذا الحدث ‏الرياضي العالمي.‏

ومن جانبها أعربت السفيرة الأمريكية عن بالغ سعادتها بوجودها داخل الأهلي، وأكدت ‏على أن مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح البطولة لحظة تاريخية في العلاقات ‏الرياضية بين مصر وأمريكا، وتمنت التوفيق للجميع.

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وأكد الأهلي أنه في ختام الزيارة حرص الخطيب على إهداء السفيرة الأمريكية قميص وعلم ‏النادي والهدايا التذكارية التي تحمل شعار الأهلي، كما أهدت السفيرة قميصًا للكابتن ‏الخطيب يحمل اسمه «بيبو» وهدية تذكارية خاصة من السفارة، ثم التُقطت الصور ‏الجماعية.‏