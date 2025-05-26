بعد تألقه.. جيوكيريس: لا أعرف ما سيحدث في فترة الانتقالات

تحدث فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة حول مستقبله وما سيفعله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فيكتور جيوكيريس النادي : سبورتنج لشبونة سبورتنج لشبونة

وقال اللاعب السويدي لقناة تي في سبورت: "دعونا نرى ما سيحدث في مستقبلي، من الصعب علي الجزم بما سأفعل، فهذه كرة القدم ولا أحد يعلم ما سيحدث في الصيف".

وأضاف "من المستحيل قول أي شيء آخر غير ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "الانتقال لأرسنال؟ لا أعرف، أركز فقط في كرة القدم ولا أريد التفكير في أي شيء آخر".

وحصل جيوكيريس على جائزة هداف الدوري بـ39 هدفا وقدم موسما إعجازيا مع فريقه قاده للظفر بالبطولة.

وسجل المهاجم السويدي أهدافا أكثر مما لعب مباريات، إذ أحرز 54 هدفا في الموسم خلال جميع البطولات في 52 مباراة، وأيضا صنع 13 هدفا آخرين.

وحسب التقارير الصحفية فإن أرسنال أكثر الراغبين في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.

وتوج سبورتنج لشبونة ببطولة الدوري البرتغالي للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز على منافسه فيتوريا جيماريش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من البطولة.

وكانت الجولة الأخيرة من الدوري تشهد صراعا ناريا بين سبورتنج لشبونة وخصمه بنفيكا.

ووصل سبورتنج للنقطة 82 في صدارة جدول ترتيب الدوري البرتغالي وحصل على البطولة.

وخلفه مباشرة بنفيكا بـ80 نقطة.