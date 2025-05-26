تين هاج: باير ليفركوزن يوفر ظروفا ممتازة للعمل.. وهدفنا مواصلة طموحنا

الإثنين، 26 مايو 2025 - 19:06

كتب : FilGoal

إريك تين هاج

أشاد إريك تين هاج المدير الفني الجديد لـ باير ليفركوزن أن النادي يوفر ظروفا ممتازة للعمل.

وقال المدرب الهولندي لموقع النادي: "باير ليفركوزن من أفضل الأندية في ألمانيا وأوروبا، ويوفر النادي ظروفا ممتازة، أعجبت كثيرا بالمناقشات مع الإدارة".

وأنهى حديثه قائلا: "أتواجد هنا لمواصلة الطموح الذي أظهره في السنوات الأخيرة، إنه تحد جذاب أن نبني معا فريقا طموحا في الفترة الحالية المتغيرة".

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وكان النادي الألماني أعلن عن تعيين تين هاج اليوم الاثنين خلفا للإسباني تشابي ألونسو الذي رحل لتدريب ريال مدريد.

ووقع تين هاج مع ليفركوزن على عقد لمدة موسمين.

وفقا للتقارير فإن تين هاج قد رفض عرضا من أياكس أمستردام فريقه الأسبق من أجل تدريب ليفركوزن.

في أكتوبر الماضي، رحل تين هاج عن تدريب مانشستر يونايتد.

وتم تعيين إريك في أبريل 2022 وقاد النادي إلى لقبين محليين، حيث فاز بكأس رابطة المحترفين في عام 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2024.

وقاد تين هاج مانشستر يونايتد في 128 مباراة بمختلف المسابقات.

وحقق الفوز في 72 مواجهة، وتعادل في 20، وخسر 36.

وسجل لاعبو يونايتد 234 هدفا تحت قيادة الهولندي، واهتزت شباكهم بـ180 هدفا.

إريك تين هاج باير ليفركوزن الدوري الألماني
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