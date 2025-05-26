دوري NBA - نيويورك يحقق أول فوز على إنديانا في نهائي الشرق

حقق نيويورك نيكس الفوز الأول له على إنديانا بيسيرز في سلسلة نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA.

وأصبحت نتيجة سلسلة نهائي القسم الشرقي 2-1 لصالح إنديانا بيسيرز.

وفاز نيويورك خارج ملعبه على إنديانا بنتيجة 106-100، وذلك قبل المباراة الرابعة بينهما في صالة إنديانا أيضا.

شهدت المباراة تألق كارل أنتوني تاونز نجم نيويورك نيكس الذي سجل 24 نقطة، كذلك سجل جيلين برونسون 23 نقطة.

ولا تزال سلسلة نهائي القسم الغربي تشير إلى تقدم أوكلاهوما سيتي ثاندرز على مينيسوتا تمبرولفوز 2-1.