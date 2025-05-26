دوري NBA - نيويورك يحقق أول فوز على إنديانا في نهائي الشرق
الإثنين، 26 مايو 2025 - 18:42
كتب : FilGoal
حقق نيويورك نيكس الفوز الأول له على إنديانا بيسيرز في سلسلة نهائي القسم الشرقي من دوري كرة السلة الأمريكية NBA.
وأصبحت نتيجة سلسلة نهائي القسم الشرقي 2-1 لصالح إنديانا بيسيرز.
وفاز نيويورك خارج ملعبه على إنديانا بنتيجة 106-100، وذلك قبل المباراة الرابعة بينهما في صالة إنديانا أيضا.
شهدت المباراة تألق كارل أنتوني تاونز نجم نيويورك نيكس الذي سجل 24 نقطة، كذلك سجل جيلين برونسون 23 نقطة.
ولا تزال سلسلة نهائي القسم الغربي تشير إلى تقدم أوكلاهوما سيتي ثاندرز على مينيسوتا تمبرولفوز 2-1.
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