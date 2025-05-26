الرياضية: الهلال تلقى موافقة سيموني إنزاجي على تدريبه

أفادت جريدة الرياضية السعودية أن نادي الهلال تلقى موافقة الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر لتدريب الفريق.

وأضاف التقرير أنه من المنتظر أن تُحسم بقية التفاصيل النهائية بين الطرفين بعد نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد إنزاجي لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان يوم السبت المقبل.

وواصل نادي الهلال السعودي محاولاته لإقناع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، بتولي تدريبه.

ويرتبط إنزاجي مع إنتر بعقد حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن إنزاجي رفض المقترح في البداية، لكن إدارة الهلال لم تتوقف عند ذلك، وعادت بعرض خرافي وصل إلى 50 مليون يورو شاملة الراتب والمكافآت على مدار عامين.

وأوضحت التقارير أن المحادثات بين الطرفين شملت نقاشات فنية تتعلق بتعزيز صفوف الفريق، في إشارة إلى تقدم المفاوضات وحدة ضغط الجانب السعودي لإغلاق الملف مبكرا، قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

ويستعد الهلال للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتبط الهلال في الفترة الأخيرة بعدة أسماء لقيادة الفريق خلفا للبرتغالي جورج جيسوس.

وأنهى الهلال الموسم الجاري مكتفيا بلقب السوبر المحلي فيما خسر لقب الدوري لصالح اتحاد جدة ولقب دوري أبطال آسيا بالخسارة في نصف النهائي من أهلي جدة.