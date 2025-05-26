رئيس نابولي: أعتقد أن دي بروين سينضم لنا ولكن

الإثنين، 26 مايو 2025 - 17:53

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

يرى أوريليو دي لاورنتيس رئيس نابولي أن كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي يقترب من الانضمام للنادي الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد دي بروين بنهاية الموسم الجاري ولن يلعب رفقة فريقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وقال دي لاورنتيس لقناة راي سبورت: "أعتقد حقا أن كيفن دي بروين سينضم إلينا".

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وأضاف "قيل لي إنه اشترى منزلا جميلا هنا، تحدثت معه ومع زوجته وأطفاله هذا الصباح وكان رائعا".

وأنهى حديثه قائلا: "انتهت الصفقة؟ يجب أن نكون حذرين حتى توقيع العقود".

وعلى الجانب الآخر تحدث جيوفاني مانا المدير الرياضي لنابولي بشأن اللاعب البلجيكي.

وقال مانا لكالتشيو ميركاتو: "عملنا على صفقة كيفن دي بروين لعدة أشهر، نحن الآن على وشط رؤية خط النهاية".

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن قيمة العرض المقدم من نابولي للتعاقد مع اللاعب هي 27 مليون يورو على مدار الـ 3 سنوات شاملة مكافأة توقيع.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي من الدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

إذ حقق الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)، كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتان)، كأس الرابطة (5 مرات)، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)، كأس العالم للأندية (مرة واحدة)، كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)، درع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات).

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