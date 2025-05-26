مدير ليفركوزن يكشف تطورات اهتمام ليفربول بضم فيرتز

الإثنين، 26 مايو 2025 - 17:42

كتب : FilGoal

فيرتز مهاجم ليفركوزن

تحدث سيمون رولفز المدير الرياضي لباير ليفركوزن عن تطورات ارتباط نجمه فلوريان فيرتز بالانضمام إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال رولفز خلال مؤتمر تقديم إريك تين هاج كمدرب جديد للفريق: "فلوريان فيرتز أحد لاعبينا، هناك اهتمام كبير بضمه".

وأضاف "هناك اهتمام ملموس من ليفربول، ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي جديد".

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وأوضحت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن المفاوضات بين نادي ليفربول وباير ليفركوزن بشأن فيرتز تتقدم بشكل إيجابي وبوتيرة سريعة.

وأفاد التقرير أن فيرتز ينتظر الحصول على الضوء الأخضر من أجل الخضوع للكشف الطبي.

وتقدم ليفربول بعرضه الأول من أجل ضم فلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، حسبما كشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات.

ويسعى ليفربول لضم فيرتز مقابل دفع 100 مليون يورو لصالح باير ليفركوزن.

وأشار رومانو إلى أن فيرتز قد سبق وأبلغ ليفركوزن أن رغبته الوحيدة هي الانتقال إلى ليفربول.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين من أجل حسم الصفقة قريبا.

ودخل فيرتز دائرة اهتمام ليفربول ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وريال مدريد خلال الفترة الماضية.

صاحب الـ 22 عاما شارك مع ليفركوزن منذ بداية الموسم في 45 مباراة وخلالها سجل 16 هدفا وصنع 15 آخرين.

سكاي سبورت ألمانيا، ذكرت في وقت سابق أن باير ليفركوزن يفضل انتقال فلوريان فيرتز إلى ناد خارج ألمانيا حال رغبته في الرحيل.

وانسحب مانشستر سيتي من سباق التعاقد مع فيرتز وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وكان باير ليفركوزن قد تعاقد مع فيرتز في شتاء 2020 قادما من كولن مقابل 200 ألف يورو.

وظل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في فريق تحت 19 عاما لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للفريق الأول في صيف 2020.

وخاض فيرتز مع باير ليفركوزن 196 مباراة سجل خلالهم 57هدفا.

ومع منتخب ألمانيا خاض 29 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني مع ليفركوزن بالدوري الألماني والكأس والسوبر المحلي.

كما ظفر بلقب يورو تحت 21 سنة مع منتخب ألمانيا في 2020.

فلوريان فيرتز باير ليفركوزن ليفربول
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