قائمة هولندا - ثلاثي ليفربول ودي يونج وكلويفرت استعدادا لتصفيات كأس العالم

كشف الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن قائمة الطواحين استعدادا لخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم في توقف يونيو.

واستبعد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا يوريان تيمبر ظهير أرسنال بسبب الإصابة، فيما ضم ثلاثي ليفربول المتوج بلقب الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى ثنائي إنتر المقرر أن يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي منتخب هولندا أمام فنلندا يوم 7 يونيو، قبل مواجهة مالطا يوم 10 يونيو في تصفيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وجاءت القائمة كالتالي:

مارك فليكن (برينتفورد) - نيك أوليج (سبارتا روتردام) - كييل شيربين (شتورم جراتس)

ناثان أكي (مانشستر سيتي) - دينزل دومفريس (إنتر) - ستيفان دي فري (إنتر) - جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن) - لوتشاريل جيرتيرويدا (لايبزيج) - جوريل هاتو (أياكس أمستردام) - فان دي فين (توتنام هوتسبير) - فيرجيل فان دايك (ليفربول) - جان بول فان هيكي (برايتون)

ريان جرافينبيرخ (ليفربول) - فرينكي دي يونج (برشلونة) - جاستن كلويفرت (بورنموث) - نوا لانج (إيندهوفن) - تيجاني ريندرز (ميلان) - تشافي سيمونز (لايبزيج) - ماتس ويفر (برايتون)

ممفيس ديباي (كورينثيانز) - كودي جاكبو (ليفربول) - مالين (أستون فيلا) - فوتر فيجورست (أياكس)

ويتواجد منتخب هولندا في المجموعة الخامسة بالتصفيات الأوروبية لكأس العالم إلى جانب بولندا، وفنلندا، وليتوانيا، ومالطا.