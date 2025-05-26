مصر في المستوى الرابع.. موعد وتفاصيل قرعة كأس العالم للشباب في تشيلي

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا موعد وتفاصيل قرعة بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة.

وتستضيف تشيلي كأس العالم للشباب في نسخته الـ24، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر.

ويشارك في البطولة التي تشهد مشاركة شباب مصر، 24 منتخبا.

وستقام القرعة في بداية يوم الجمعة 30 مايو الجاري الساعة 12 ليلا بتوقيت القاهرة، في العاصمة التشيلية سانتياجو.

وتأهل لكأس العالم للشباب 5 منتخبات من الاتحاد الأوروبي، و5 من اتحاد أمريكا الجنوبية (بينهم تشيلي المستضيف)، و4 منتخبات من إفريقيا، ومثلهم من آسيا، وكونكاكاف، بالإضافة إلى منتخبين من أوقيانوسيا.

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة إلى 4 مستويات جاءت كالتالي:

المستوى الأول: تشيلي - إيطاليا - كوريا الجنوبية - الولايات المتحدة الأمريكية - البرازيل - كولومبيا

المستوى الثاني: نيوزيلاند - فرنسا - أوكرانيا - الأرجنتين - نيجيريا - المكسيك

المستوى الثالث: اليابان - إسبانيا - جنوب إفريقيا - أستراليا - بنما - النرويج

المستوى الرابع: السعودية - باراجواي - مصر - كوبا - المغرب - نيو كاليدونيا

تأهل منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه إلى كأس العالم تحت 20 عاما بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر الشهر الجاري.

واحتل شباب مصر المركز الرابع، خلف جنوب إفريقيا البطل، والمغرب الوصيف، ونيجيريا صاحب المركز الثالث.

وتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة.