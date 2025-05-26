كرة يد - بعد 3 مواسم.. علي زين يعلن رحيله عن دينامو بوخارست

الإثنين، 26 مايو 2025 - 16:47

كتب : محمد سمير

علي زين

أعلن علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد رحيله عن صفوف دينامو بوخارست الروماني.

ويأتي ذلك بعدما قضى اللاعب 3 مواسم في صفوف الفريق.

وكانت تقارير عالمية قد أشارت إلى اتفاق علي زين بالانضمام إلى صفوف فيزبريم المجري.

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ويضم فيزبريم بذلك كل من يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وأحمد عادل "دولا" بالإضافة إلى علي زين.

وجاء بيان علي زين كالآتي:

"بعدما قضيت ثلاث سنوات رائعة مع دينامو بوخارست، حان وقت وداع النادي الذي أصبح بيتي الثاني، منذ لحظة وصولي شعرت بالدفء والاحترام والحب من الجميع، من مدربين وزملائي في الفريق والجهاز الفني والجماهير الرائعة".

"كان اللعب هنا فصلا لا ينسى في مسيرتي، حافلا بالنجاحات واللحظات الصعبة، وأنا فخور بكل ما حققناه سويا".

"الحب والتقدير الذي تلقيته جعل هذه الرحلة أكثر تميزا، لقد كانت معامتلكم كعائلة، وأنا سعيد جدا بذلك، وستظل هذه الذكريات معي للأبد".

"الرحيل ليس سهلا أبدا، لكنني أمضي قدما باحترام وامتنان لهذا النادي، سيظل لدينامو دائما مكانة خاصة في قلبي، وأتمنى للنادي ولاعبيه الرائعين التوفيق فيما هو قادم".

وتوج علي زين منذ أيام بلقبي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس مع فريق الأهلي.

وانضم علي زين لصفوف الأهلي على سبيل الإعارة خلال البطولتين.

كرة يد علي زين دينامو بوخارست فيزبريم
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