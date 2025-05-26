كرة طائرة - أحمد فتحي لـ في الجول: فريدة العسقلاني أبلغتنا باعتزالها

الإثنين، 26 مايو 2025 - 16:30

كتب : إبراهيم رمضان

فريدة العسقلاني - كرة طائرة سيدات الزمالك

أخطرت فريدة العسقلاني لاعبة فريق الزمالك للكرة الطائرة، ناديها بالاعتذار عن عدم خوض منافسات الموسم المقبل واعتزالها لظروف أسرية.

وكانت فريدة العسقلاني قد انضمت إلى الزمالك قادمة من الأهلي في صيف 2022.

وكشف أحمد فتحي مدرب سيدات طائرة الزمالك لـ FilGoal.com: "عقدت جلسة مع فريدة العسقلاني منذ أيام وأبلغتني بالاعتذار عن عدم خوض منافسات الموسم المقبل".

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وتابع "تواصلت اللاعبة مع الإدارة وقررت الاعتزال لظروف عائلية خاصة بها".

ولعبت فريدة العسقلاني موسمها الأول مع الزمالك وتوجت فيه بلقبي كأس مصر وبطولة إفريقيا.

وكانت فريدة قد حصلت على لقب أفضل لاعبة في بطولة إفريقيا عام 2023.

بينما لم تلعب فريدة الموسم الثاني 2023 - 2024 بسبب ظروف الحمل، قبل أن تجدد تعاقدها لمدة موسمين وتلعب الموسم الماضي.

واعتذرت فريدة عن عدم خوض منافسات بطولة إفريقيا الأخيرة للأندية والتي توج بها الزمالك أيضا، لظروف عائلية.

وقررت فريدة في النهاية اعتزال اللعبة بعمر 30 عاما لظروف عائلية.

كرة طائرة سيدات الزمالك فريدة العسقلاني
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