الهلال ينهي موسم الدوري السعودي على رأس قائمة أكثر المطالبين بالحكام الأجانب

الإثنين، 26 مايو 2025 - 16:26

كتب : FilGoal

ميتروفيتش - سافيتش - الهلال السعودي

يعد نادي الهلال أكثر فرق الدوري السعودي طلبا للحكام الأجانب في موسم 2024-2025 الذي يختتم يوم الاثنين.

الهلال استعان بالحكام الأجانب في جميع مبارياته الـ34 في الدوري هذا الموسم، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وتعد الجولة الأخيرة هي الثالثة من حيث أكبر عدد للحكام المحليين بواقع 6 أطقم.

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وشهدت الجولتان الأولى والثانية في افتتاح الموسم، 8 أطقم محلية كأعلى رقم للحكام المحليين

فيما شهدت الجولة الثانية تكليف 7 أطقم محلية.

وكلَّفت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم 6 أطقم محلية، لتولي قيادة مواجهات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، التي تلعب في التاسعة من مساء يوم الاثنين في توقيت واحد.

ومنحت اللجنة الدولي ماجد الشمراني قيادة مواجهة التتويج، التي تجمع اتحاد جدة بطل الدوري، أمام ضمك.

فيما يقود الدولي خالد الطريس مباراة الخليج والأخدود في الدمام، وعلي القحطاني للرائد والخلود في بريدة، ومحمد السماعيل للعروبة والتعاون في الجوف، وعبد الله زربان للفيحاء والشباب في المجمعة، وسامي الجريس للاتفاق والوحدة في الدمام.

وعينت اللجنة الألماني هارم أوسمرز لقيادة مواجهة الهلال أمام القادسية.

بينما سيدير البولندي سيمون مارشينياك مباراة الفتح والنصر، واللاتفي أندريس تريمانس لمباراة الرياض وأهلي جدة.

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