مؤتمر بيريز: ألونسو من بين الأفضل في العالم.. ومعه كلاعب بدأ العصر الذهبي الجديد

قدم فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، مدرب الفريق الجديد تشابي ألونسو في مؤتمر صحفي.

ووقع ألونسو على عقد لمدة 3 مواسم مع ريال مدريد حتى 2028.

وأوضح بيريز في المؤتمر الصحفي لتقديم ألونسو: "بداية حقبة جديدة مليئة بالإثارة والمشاعر مع وصول مدرب جديد من بين أفضل المدربين في العالم".

وأثنى على مدربه الجديد "ألونسو يمثل جميع قيم ريال مدريد لأنه يدرك تماما معنى هذا الشعار وهذا القميص".

وأكمل "مع ألونسو كلاعب، بدأ هذا العصر الذهبي الجديد في تاريخنا عندما حققنا كأس أوروبا للمرة العاشرة في لشبونة".

وسبق لألونسو اللعب بقميص ريال مدريد كلاعب لمدة 5 سنوات من 2009 حتى 2014.

وأتم رئيس مدريد حديثه: "الآن يعود ألونسو إلى المنزل الذي خطى فيه أول خطواته كمدرب، كنا جميعا نعلم جيدا مصيرك منذ اللحظة الأولى التي توليت فيها قيادة فريق تحت 14 سنة في عام 2018، وحقق ذلك الفريق الدوري ودوري أبطال أوروبا، لكن الأهم من ذلك أنها كانت بداية رحلة ستخوضها بأسلوبك وفلسفتك في العمل".

وسيبدأ ألونسو عمله كمدرب لريال مدريد بدية من يوم 1 يونيو وسيقود الفريق خلال بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد ريال مدريد للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر أن ينطلق يوم 14 يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتواجد ريال مدريد في المجموعة الثامنة إلى جانب الهلال السعودي، وباتشوكا المكسيكي، وسالزبورج النمساوي.